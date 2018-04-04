Паводок в Сибири: подтопленными остаются более 350 участков и домов
В целом обстановка на реках Сибири стабильная.
В целом обстановка на реках Сибири стабильная.
В Сибирском федеральном округе нормализуется паводковая ситуация. Талые воды уходят из подтопленных домовладений в Алтайском крае и Туве. По оперативным данным на утро 4 апреля, на территории Алтайского края остаются подтопленными около 300 приусадебных участков и шесть частных жилых домов в 25 населённых пунктах в восьми муниципальных образованиях края. Об этом ИА REGNUM сообщили в
Гидрологическая ситуация в Иркутской области, где под водой оказались 53 приусадебных участка в населённом пункте Хомутово, пока остаётся без изменений. Коммунальные службы и местный
Однако отмечается, что ледоход на реке Селенга в Бурятии сопровождается повышением уровня воды, возможен выход реки в пойменную зону. Но, как уточнили в ведомстве, населённым пунктам и хозяйственным объектам паводок не угрожает.
«На предстоящие сутки гидрологические риски невелики, на территории Сибири сохранится морозная погода», — говорится в сообщении ведомства.
«Интенсивное снеготаяние может спровоцировать новые подтопления населенных пунктов стоками воды с возвышенностей. Возможен размыв дорог, мостов, дамб и небольших водохранилищ», — предупредили в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Алтайском крае подтопленными оставались 32 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. В Туве в посёлке
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