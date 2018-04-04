Паводок в Сибири: подтопленными остаются более 350 участков и домов

Источник: РИА "Новости"

В Сибирском федеральном округе нормализуется паводковая ситуация. Талые воды уходят из подтопленных домовладений в Алтайском крае и Туве. По оперативным данным на утро 4 апреля, на территории Алтайского края остаются подтопленными около 300 приусадебных участков и шесть частных жилых домов в 25 населённых пунктах в восьми муниципальных образованиях края. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Ещё 15 домов остаются подтопленными в Туве.

Гидрологическая ситуация в Иркутской области, где под водой оказались 53 приусадебных участка в населённом пункте Хомутово, пока остаётся без изменений. Коммунальные службы и местный пожарно-спасательный гарнизон ведут отсыпку дамбы, углубляют водоотводные каналы, откачивают воду с придомовых территорий. Эвакуации населения не требуется.

По информации Сибирского регионального центра МЧС России, обстановка на реках Сибири в настоящее время в целом стабильная. С помощью космического мониторинга специалисты следят за динамикой разрушения ледостава, а также текущей обстановкой на опасных участках рек. Выхода рек из берегов на территории СФО не зафиксировано, отметили в чрезвычайном ведомстве.

Однако отмечается, что ледоход на реке Селенга в Бурятии сопровождается повышением уровня воды, возможен выход реки в пойменную зону. Но, как уточнили в ведомстве, населённым пунктам и хозяйственным объектам паводок не угрожает.

«На предстоящие сутки гидрологические риски невелики, на территории Сибири сохранится морозная погода», — говорится в сообщении ведомства.

По прогнозам синоптиков, резкое потепление ожидается в период с 6 по 9 апреля. В республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, в Кемеровской области температура воздух местами будет прогреваться до +18.

«Интенсивное снеготаяние может спровоцировать новые подтопления населенных пунктов стоками воды с возвышенностей. Возможен размыв дорог, мостов, дамб и небольших водохранилищ», — предупредили в МЧС.