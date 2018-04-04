В Альметьевске задержали главного архитектора города
В Альметьевске была задержана начальник управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района РТ Альфия Маненкова, ее подозревают в коррупции. Об этом сообщает
В Альметьевске была задержана начальник управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района РТ Альфия Маненкова, ее подозревают в коррупции. Об этом сообщает
— Выявление данного преступления — это результат планомерной работы, которая ведется администрацией района совместно с прокуратурой, МВД, следственным комитетом и ФСБ, и находится на постоянном контроле, — говорится в сообщении.
В чем именно подозревают задержанную — пока неизвестно.
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