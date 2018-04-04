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09:56 (мск), источник: Prokazan.ru

В Альметьевске задержали главного архитектора города‍

В Альметьевске была задержана начальник управления архитектуры и градостроительства Альметьевского района РТ Альфия Маненкова, ее подозревают в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.

— Выявление данного преступления — это результат планомерной работы, которая ведется администрацией района совместно с прокуратурой, МВД, следственным комитетом и ФСБ, и находится на постоянном контроле, — говорится в сообщении.

В чем именно подозревают задержанную — пока неизвестно.

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