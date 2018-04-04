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09:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 17-летний парень с приятелями угнал и сжег машину

Молодые люди подожгли автомобиль, когда он сломался на трассе.

Полицейские в Павловском районе поймали двух жителей Бутурлиновки 17 и 24 лет. Молодых людей подозревают в угоне ВАЗ-2107. Еще одного их товарища 22 лет задержали до этого, он уже находится в СИЗО в Борисоглебске, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД во вторник, 3 апреля.

По предварительным данным, 24 июня 2017 года молодые люди приехали в село Александровка Павловского района и решили украсть машину. Парни, которые приходятся друг другу дальними родственниками, присмотрели автомобиль на улице Первомайской и вернулись за ним ночью. Молодые люди вскрыли машину, повредили замок зажигания, соединили провода и запустили двигатель. Угонщики выехали на трассу и решили скрыться в Таловском районе. По дороге украденный автомобиль сломался, молодые люди сожгли его и сбежали.

Утром 25 июня 2017 года 24-летний хозяин машины обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. Полицейские нашли сгоревший автомобиль и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Сразу выйти на след похитителей не удалось. Только в марте 2018 года полицейские получили оперативную информацию о молодых людях и задержали их. Парни уже дали признательные показания.

Если вину молодых людей докажут, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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