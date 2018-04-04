Более 140 свертков с наркотиками нашли в автомобиле в Нижнем Новгороде

22-летний ранее не судимый и нигде не работающий житель Дзержинска подозревается на покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в феврале в принадлежащем ему автомобиле, который был оставлен у дома № 6 по улице Лесной Городок в Нижнем Новгороде, сотрудниками полиции было найдено наркотическое средство.



В автомашине находилось 142 полимерных свертка общей массой 59,606 грамма.



В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.



Расследование уголовного дела продолжается.



