Более 140 свертков с наркотиками нашли в автомобиле в Нижнем Новгороде
Происшествие случилось в Канавинском районе.
Происшествие случилось в Канавинском районе.
22-летний ранее не судимый и нигде не работающий житель Дзержинска подозревается на покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Как сообщает
В автомашине находилось 142 полимерных свертка общей массой 59,606 грамма.
В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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