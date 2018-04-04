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09:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

После проверки выявлены две беды челябинских ТРК

Сегодня станут известны результаты проверок прокуратурой 17 торгово-развлекательных комплексов Челябинска.

Известно, что на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством губернатора Бориса Дубровского ждут, минимум, четырех руководителей самых известных торговых центров — «Куба», «Горки», «Родник» и «Алмаз», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По информации зампрокурора Челябинска Татьяны Полежаевой, выявлены не только нарушения в оформлении документов. Беда таких комплексов — захламленные эвакуационные выходы и неработающая система автоматической пожарной защиты — ее, как сообщила газета «Коммерсант», обнаружили в «Фокусе». Системы оповещения, пожаротушения и сигнализации не взаимодействуют, то есть работают в ручном режиме, а значит, объект обеспечивать безопасность не готов — пояснил изданию исполняющий обязанности начальника отдела госпожнадзора по Челябинску Андрей Смирнов. Проверяющие также отметили недостаточную громкость оповещения.

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