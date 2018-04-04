В Волгоградской области ждут главу МЧС

Как сообщает «КП-Волгоград», предполагается, что Владимир Пучков на вертолете совершит облет пострадавших от паводка районов Волгоградской области. После этого он прибудет в хутор Безымянка Михайловского района, где запланирована встреча с населением, находящимся в пункте временного размещения. Затем здесь же, в оперативном штабе, состоится заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий весеннего половодья.