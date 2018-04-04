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09:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ждут главу МЧС

Руководитель МЧС России Владимир Пучков прилетит в Волгоград для того, чтобы осмотреть пострадавшие от паводка районы.

Как сообщает «КП-Волгоград», предполагается, что Владимир Пучков на вертолете совершит облет пострадавших от паводка районов Волгоградской области. После этого он прибудет в хутор Безымянка Михайловского района, где запланирована встреча с населением, находящимся в пункте временного размещения. Затем здесь же, в оперативном штабе, состоится заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий весеннего половодья.

Напомним, по состоянию на 7:00 среды, 4 апреля, режим ЧС из-за паводка действует в трех районах Волгоградской области — Кумылженском, Михайловском и Фроловском. Подтопленными оказались 31 населенный пункт, около 800 домов и 2680 дворовых территорий. В пунктах временного размещения находится 41 человек.

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