В Волгоградской области ждут главу МЧС
Руководитель МЧС России Владимир Пучков прилетит в Волгоград для того, чтобы осмотреть пострадавшие от паводка районы.
Руководитель МЧС России Владимир Пучков прилетит в Волгоград для того, чтобы осмотреть пострадавшие от паводка районы.
Как сообщает «КП-Волгоград», предполагается, что Владимир Пучков на вертолете совершит облет пострадавших от паводка районов Волгоградской области. После этого он прибудет в хутор Безымянка Михайловского района, где запланирована встреча с населением, находящимся в пункте временного размещения. Затем здесь же, в оперативном штабе, состоится заседание Правительственной комиссии по ликвидации последствий весеннего половодья.
Напомним, по состоянию на 7:00 среды, 4 апреля, режим ЧС
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