В Прикамье мужчины украли продукты из детского сада
Они проникли в дошкольное учреждение через окно.
Они проникли в дошкольное учреждение через окно.
Заведующая дошкольным учреждением позвонила в полицию и сообщила, что из пищевого блока в столовой дошкольного учреждения похищены продукты питания.
Прибывшие на место преступления стражи порядка установили, что неизвестные проникли в помещение через окно. По горячим следам нытвенские полицейские задержали двух мужчин — 32-летнего и 42-летнего жителей по подозрению в краже. Один из них рассказал, что живет рядом с детским садом, неоднократно в нем бывал и знал, что столовая расположена в отдельном корпусе и там нет охранника, сообщили в краевой полиции.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Часть продуктов вернули в детский сад.
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