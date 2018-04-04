В Прикамье мужчины украли продукты из детского сада

Прибывшие на место преступления стражи порядка установили, что неизвестные проникли в помещение через окно. По горячим следам нытвенские полицейские задержали двух мужчин — 32-летнего и 42-летнего жителей по подозрению в краже. Один из них рассказал, что живет рядом с детским садом, неоднократно в нем бывал и знал, что столовая расположена в отдельном корпусе и там нет охранника, сообщили в краевой полиции.