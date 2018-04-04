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12:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде следователя осудили за подделку доказательств

Ворошиловский районный суд Волгограда вынес приговор бывшему следователю СУ УМВД России по Волгограду Дмитрию Смольникову, признанному виновным в двух эпизодах фальсификации доказательств по уголовному делу и служебном подлоге.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в прокуратуру Волгограда поступило с обвинительным заключением уголовное дело в отношении человека, обвиняемого в пособничестве в приобретении значительной партии наркотиков.

Однако в прокуратуре при изучении уголовного дела возникли сомнения в объективности расследования и обоснованности квалификации действий обвиняемого. В ходе проверки выяснилось, что из материалов дела пропал ряд доказательств, а отдельные протоколы были подделаны следователем, в результате чего обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью.

Прокурор Волгограда вернул уголовное дело для дополнительного расследования, а материалы прокурорской проверки были направлены в СУ СК России по региону.

В рамках расследования уголовного дела был вскрыт еще один эпизод преступной деятельности Смольникова — фальсификация протоколов допроса свидетелей без фактического проведения следственных действий. Смольников полностью признал вину в содеянном.

Суд приговорил Смольникова к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему два года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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