В Волгограде следователя осудили за подделку доказательств

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в прокуратуру Волгограда поступило с обвинительным заключением уголовное дело в отношении человека, обвиняемого в пособничестве в приобретении значительной партии наркотиков.

Однако в прокуратуре при изучении уголовного дела возникли сомнения в объективности расследования и обоснованности квалификации действий обвиняемого. В ходе проверки выяснилось, что из материалов дела пропал ряд доказательств, а отдельные протоколы были подделаны следователем, в результате чего обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью.

Прокурор Волгограда вернул уголовное дело для дополнительного расследования, а материалы прокурорской проверки были направлены в СУ СК России по региону.

В рамках расследования уголовного дела был вскрыт еще один эпизод преступной деятельности Смольникова — фальсификация протоколов допроса свидетелей без фактического проведения следственных действий. Смольников полностью признал вину в содеянном.

Суд приговорил Смольникова к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему два года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Обвиняемый был взят под стражу в зале суда.