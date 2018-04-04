Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Бывшему заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий, принадлежат всего лишь около 93 тысяч рублей из изъятых у него 9 млрд рублей. Об этом Захарченко рассказал, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, переданные в СИЗО через его адвоката Александра Горбатенко.

Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов. Дмитрий Захарченко

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Он также отметил, что, согласно действующему антикоррупционному законодательству, обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.

Никулинский суд 1 декабря 2017 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено. Данное решение было признано Мосгорсудом законным.