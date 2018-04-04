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09:35 (мск), источник: Вести Иркутск

Пожар в Тайшете. Горят склады магазинов «Посуда Центр» и «Дети»

Как сообщают очевидцы, пожар начался примерно в 12 часов дня, его площадь уточняется. Видимость в районе ЧП — практически нулевая из-за дыма.

Источник: Вести Иркутск

Причину возгорания установят специалисты после ликвидации пожара. Сообщается, что жертв и пострадавших нет — всех посетителей и работников торгового центра успели эвакуировать. А вот материальный ущерб большой: уже известно, что весь товар, хранившийся на складах, уничтожен. В частности, сгорели батуты, техника и дорогостоящее оборудование.

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