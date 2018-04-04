Пожар в Тайшете. Горят склады магазинов «Посуда Центр» и «Дети»

Причину возгорания установят специалисты после ликвидации пожара. Сообщается, что жертв и пострадавших нет — всех посетителей и работников торгового центра успели эвакуировать. А вот материальный ущерб большой: уже известно, что весь товар, хранившийся на складах, уничтожен. В частности, сгорели батуты, техника и дорогостоящее оборудование.