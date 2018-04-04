Следователи заинтересовались продажей детей-сирот в Екатеринбурге
За 80 тысяч.
За 80 тысяч.
Следователи проводят проверку сообщений о том, что в екатеринбургском «Специализированном доме ребенка» торгуют
Рассказы приемных родителей опубликованы на сайте The Insider. В частности, они сообщают о сумме в 80 тысяч рублей за ребенка. Также отмечается, что органы опеки распоряжаются деньгами сирот и продают закрепленную за ними недвижимость.
Следователи опросили сотрудников «Специализированного дома ребенка». В настоящее время устанавливаются люди, которые могли пострадать от действий должностных лиц, сообщили «Уралинформбюро» в
Всех, кому
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