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09:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Следователи заинтересовались продажей детей-сирот в Екатеринбурге

За 80 тысяч.

Следователи проводят проверку сообщений о том, что в екатеринбургском «Специализированном доме ребенка» торгуют детьми-сиротами.

Рассказы приемных родителей опубликованы на сайте The Insider. В частности, они сообщают о сумме в 80 тысяч рублей за ребенка. Также отмечается, что органы опеки распоряжаются деньгами сирот и продают закрепленную за ними недвижимость.

Следователи опросили сотрудников «Специализированного дома ребенка». В настоящее время устанавливаются люди, которые могли пострадать от действий должностных лиц, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Выясняется, не поступали ли ранее обращения граждан в минсоцзащиты и уполномоченному по правам ребенка.

Всех, кому что-либо известно об иных подобных случаях противоправных действий должностных лиц, которые могли быть совершены в отношении несовершеннолетних, просят позвонить по телефону: 8 (343) 297−71−60.

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