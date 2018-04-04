В Магнитогорске задержали подростка, обстрелявшего иномарки

Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Игорь Болонин — с подробностями.
Под прицелом оказались дорогие иномарки. Больше других пострадал «Тойота Лэнд Крузер». Автовладелец как раз привез ребенка в секцию. Позже экспертиза установила, что стреляли из пневматической винтовки из окна квартиры, расположенной на 9 этаже в соседнем доме.
«Инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции “Орджоникидзевский” УМВД России по Магнитогорску установлен подозреваемый в совершении правонарушения. Это молодой человек, житель нашего города, в отношении которого уже принято законное процессуальное решение», — комментирует Мария Морщакина, сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску.
Общий ущерб от стрельбы — десятки тысяч рублей. Платить за шалости своего отпрыска придется родителям. А еще ему самому грозит административный штраф или даже уголовная ответственность по статье «Хулиганство», максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Как у подростка оказалось оружие — в полиции не поясняют, ссылаясь на тайну следствия.
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