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09:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске задержали подростка, обстрелявшего иномарки

До 5 лет тюрьмы грозит несовершеннолетнему «снайперу». Полиция нашла хулигана, который месяц назад обстрелял из пневматической винтовки машины на стоянке возле ФОКа, на улице Тевосяна. Им оказался 16-летний магнитогорец.

Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Игорь Болонин — с подробностями.

Под прицелом оказались дорогие иномарки. Больше других пострадал «Тойота Лэнд Крузер». Автовладелец как раз привез ребенка в секцию. Позже экспертиза установила, что стреляли из пневматической винтовки из окна квартиры, расположенной на 9 этаже в соседнем доме.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции “Орджоникидзевский” УМВД России по Магнитогорску установлен подозреваемый в совершении правонарушения. Это молодой человек, житель нашего города, в отношении которого уже принято законное процессуальное решение», — комментирует Мария Морщакина, сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску.

Общий ущерб от стрельбы — десятки тысяч рублей. Платить за шалости своего отпрыска придется родителям. А еще ему самому грозит административный штраф или даже уголовная ответственность по статье «Хулиганство», максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Как у подростка оказалось оружие — в полиции не поясняют, ссылаясь на тайну следствия.

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