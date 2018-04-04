В Магнитогорске задержали подростка, обстрелявшего иномарки

Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Игорь Болонин — с подробностями.

Под прицелом оказались дорогие иномарки. Больше других пострадал «Тойота Лэнд Крузер». Автовладелец как раз привез ребенка в секцию. Позже экспертиза установила, что стреляли из пневматической винтовки из окна квартиры, расположенной на 9 этаже в соседнем доме.

«Инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции “Орджоникидзевский” УМВД России по Магнитогорску установлен подозреваемый в совершении правонарушения. Это молодой человек, житель нашего города, в отношении которого уже принято законное процессуальное решение», — комментирует Мария Морщакина, сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску.