В Башкирии шесть родителей признаны пропавшими без вести

Длительное отсутствие должника по алиментам — прямое нарушение прав ребенка. Как объяснили в Управлении, отсутствие известий о родителе-неплательщике в течение года дает основание заинтересованному лицу, например, матери ребенка, обратиться в суд с иском о признании должника безвестно отсутствующим. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца и вправе рассчитывать на пособие по потере кормильца от государства.

Так, в Кировском районном отделе судебных приставов УФССП по РБ было возбуждено исполнительное производство в отношении уфимца о взыскании долга по алиментам — более 500 тысяч рублей. Учитывая, что мужчина по указанному адресу не проживал, на прием в отдел судебных приставов не являлся, задолженность не выплачивал, в отношении него было заведено розыскное дело. Должника найти так и не удалось. Всё это время мать в одиночку воспитывала ребенка. Женщине было разъяснено ее право обратиться в суд за признанием супруга без вести отсутствующим. Недавно суд признал его таковым, что позволило матери обратиться в социальную службу с заявлением и получать ежемесячное пособие.