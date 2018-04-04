Стая бродячих собак напала на восьмилетнего школьника в Челябинске
Куда жаловаться на бездомных псов в городе.
Куда жаловаться на бездомных псов в городе.
Стая бездомных собак едва не растерзала ребенка в Металлургическом районе Челябинска. Это случилось утром 3 апреля в районе рынка «Михеевский».
— Сыну восемь лет, он шел домой. Его окружила стая. Не покусали, но очень напугали. Отстали от сына только метров через 300, — рассказал отец мальчика в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».
Ребенок рассказал родителям, что собаки были большие. Отец также заявил, что в тот же день написал обращение в организацию по отлову бездомных животных. Но вечером ходил к рынку и заметил, что псы там так и бродят.
НА ЗАМЕТКУ.
Куда жаловаться на стаи бездомных собак в Челябинске.
Отловом занимается МУП «ГорЭкоЦентр». Телефоны: (351) 261−94−77 (приемная), 261−93−14 (диспетчер), 236−03−00. Оставить заявку можно на сайте www.ekocentr.ru в разделе «Обращения».
В компании утверждают, что не убивают пойманных животных, а увозят их в спецприемник. А оттуда пристраивают зоозащитникам на передержку.
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