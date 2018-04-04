Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Анна Седокова рассказала, с какой девушкой должен встречаться ее сын
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России
Порошенко: Меркель и Макрон "дожали" Путина по ДНР
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Версия Мэй провалилась: следа РФ в «деле Скрипаля» нет
Тысячи россиян жаждут наказать «фашистку» Малышеву
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Стая бродячих собак напала на восьмилетнего школьника в Челябинске

Куда жаловаться на бездомных псов в городе.

Стая бездомных собак едва не растерзала ребенка в Металлургическом районе Челябинска. Это случилось утром 3 апреля в районе рынка «Михеевский».

— Сыну восемь лет, он шел домой. Его окружила стая. Не покусали, но очень напугали. Отстали от сына только метров через 300, — рассказал отец мальчика в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок рассказал родителям, что собаки были большие. Отец также заявил, что в тот же день написал обращение в организацию по отлову бездомных животных. Но вечером ходил к рынку и заметил, что псы там так и бродят.

НА ЗАМЕТКУ.

Куда жаловаться на стаи бездомных собак в Челябинске.

Отловом занимается МУП «ГорЭкоЦентр». Телефоны: (351) 261−94−77 (приемная), 261−93−14 (диспетчер), 236−03−00. Оставить заявку можно на сайте www.ekocentr.ru в разделе «Обращения».

В компании утверждают, что не убивают пойманных животных, а увозят их в спецприемник. А оттуда пристраивают зоозащитникам на передержку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Стрельба в офисе YouTube: три человека пострадали
«Новый политический цикл»: Ксения Собчак снялась в мокром купальнике
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Эксперты рассказали, какая экономическая стратегия нужна России
Рост цен на топливо ударит по потребителям
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
Спорт
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд Роналду установил рекорд во вторник в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который завершился со счетом 3:0 в пользу «сливочных»
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь