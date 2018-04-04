Стая бродячих собак напала на восьмилетнего школьника в Челябинске

Стая бездомных собак едва не растерзала ребенка в Металлургическом районе Челябинска. Это случилось утром 3 апреля в районе рынка «Михеевский».

— Сыну восемь лет, он шел домой. Его окружила стая. Не покусали, но очень напугали. Отстали от сына только метров через 300, — рассказал отец мальчика в группе «Подслушано ЧМЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок рассказал родителям, что собаки были большие. Отец также заявил, что в тот же день написал обращение в организацию по отлову бездомных животных. Но вечером ходил к рынку и заметил, что псы там так и бродят.

НА ЗАМЕТКУ.

Куда жаловаться на стаи бездомных собак в Челябинске.

Отловом занимается МУП «ГорЭкоЦентр». Телефоны: (351) 261−94−77 (приемная), 261−93−14 (диспетчер), 236−03−00. Оставить заявку можно на сайте www.ekocentr.ru в разделе «Обращения».