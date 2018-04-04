На КАД столкнулись грузовики, прилетал вертолёт
Серьёзное ДТП произошло на юге КАД. Есть пострадавший.
Серьёзное ДТП произошло на юге КАД. Есть пострадавший.
«Перед съездом на Красное Село для посадки вертолёта КАД перекрыли», — сообщает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Информации о самом ДТП нет. Судя по фотографиям, столкнулись два грузовика, один ушёл в отбойник.
«Все стоит! Почти до Ульянки пробка! Только проехали! По параллельной полосе», — пишет Кристина. «Ещё и придурки на встречной тормозят в ноль, чтобы попялиться», — возмущается Петя.
«Уже пустили», — отмечает Антон. Впрочем, по данным «Яндекс. Карт», пробка пока сохраняется. «Вертолёт прибыл в Александровскую больницу», — информирует Дима.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.