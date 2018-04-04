На КАД столкнулись грузовики, прилетал вертолёт

«Перед съездом на Красное Село для посадки вертолёта КАД перекрыли», — сообщает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Информации о самом ДТП нет. Судя по фотографиям, столкнулись два грузовика, один ушёл в отбойник.

«Все стоит! Почти до Ульянки пробка! Только проехали! По параллельной полосе», — пишет Кристина. «Ещё и придурки на встречной тормозят в ноль, чтобы попялиться», — возмущается Петя.