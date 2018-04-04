В Самаре на 3-ем проезде упавший с крыши снег повредил кран газопровода
Во вторник, 3 апреля, в 20:06 в ЕДДС поступила информация о том, что у одного из домов по 3-ему проезду упавший с крыши снег упал на надземный газопровод и повредил кран, в связи с чем на место происшествия выехала ремонтная бригада.
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