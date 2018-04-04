На Украине капитана судна «Норд» увезли в неизвестном направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко ранним утром в среду вывезен украинскими пограничниками в неизвестном направлении, его местонахождение неизвестно, адвокаты в известность не поставлены, сообщил РИА Новости представитель судовладельца — компании «Балтийский берег».
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