На Украине капитана судна «Норд» увезли в неизвестном направлении

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — сообщили в компании.

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По предварительным данным, в среду должно состояться первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном «Норд». Заседание должно пройти в Мариуполе. Судовладелец сообщил, что адвокаты пытаются установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских властей неприемлемыми.