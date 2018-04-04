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11:18 (мск), источник: РИА Новости

На Украине капитана судна «Норд» увезли в неизвестном направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко ранним утром в среду вывезен украинскими пограничниками в неизвестном направлении, его местонахождение неизвестно, адвокаты в известность не поставлены, сообщил РИА Новости представитель судовладельца — компании «Балтийский берег».

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Три часа назад (около 7.00 мск) капитан был вывезен с судна украинскими пограничниками в неизвестном направлении. Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — сообщили в компании.

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По предварительным данным, в среду должно состояться первое заседание украинского суда по делу, связанному с керченским судном «Норд». Заседание должно пройти в Мариуполе. Судовладелец сообщил, что адвокаты пытаются установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают действия украинских властей неприемлемыми.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до пят лет лишения свободы.

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