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11:00 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде задержали грабителей, сломавших руку ветерану ВОВ

В Калининграде задержали грабителей, напавших на 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Как сообщалось ранее, 1 апреля двое парней заметили на улице пожилого человека. Они отвели его в сторону. Один из них заломал ему руку и отобрал пакет с продуктами и 300 рублей. Случайные прохожие помогли дедушке, в это время преступники сбежали.

Впоследствии пожилой человек обратился за медицинской помощью. Оказалось, что нападавшие сломали ему руку.

«Личности обоих мужчин уже установлены. В отношении одного из них следователи возбудили уголовное дело по статье “Разбой”. Он арестован. Также полицейские дадут правовую оценку действиям его компаньона — 40-летнего мужчины, который присутствовал во время нападения на ветерана», — сообщили в МВД.

Возможно, это не первое их преступление в отношении пожилых людей. Расследование продолжается.

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