В Калининграде задержали грабителей, сломавших руку ветерану ВОВ
В Калининграде задержали грабителей, напавших на 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в
В Калининграде задержали грабителей, напавших на 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в
Как сообщалось ранее, 1 апреля двое парней заметили на улице пожилого человека. Они отвели его в сторону. Один из них заломал ему руку и отобрал пакет с продуктами и 300 рублей. Случайные прохожие помогли дедушке, в это время преступники сбежали.
Впоследствии пожилой человек обратился за медицинской помощью. Оказалось, что нападавшие сломали ему руку.
«Личности обоих мужчин уже установлены. В отношении одного из них следователи возбудили уголовное дело по статье “Разбой”. Он арестован. Также полицейские дадут правовую оценку действиям его компаньона — 40-летнего мужчины, который присутствовал во время нападения на ветерана», — сообщили в МВД.
Возможно, это не первое их преступление в отношении пожилых людей. Расследование продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.