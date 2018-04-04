В Воронежской области животные стали чаще болеть бешенством

Врачи эпидемиологи обеспокоены эпизоотологической ситуацией по заболеваемости бешенством среди животных. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала этого года зарегистрированы 37 случаев лабораторно подтвержденного бешенства в 18 районах области. Эта цифра в 2,8 раза больше, чем прошлогодние данные за этот же период.

— Бешенство зарегистрировано у 16 собак, 15 кошек, 4 голов крупного рогатого скота и по одному случаю у хорька и мелкого рогатого скота, — сообщили в пресс-службе ведомства.

За тот же период 1121 житель области обратился за медицинской помощью после укусов животных. Это также на 15,2% больше, чем год назад.