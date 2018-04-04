В Кропоткине двух экс-полицейских обвинили в избиении задержанного
В Кропоткине двух бывших оперуполномоченных, которых обвинили в превышении должностных полномочий.
В Кропоткине двух бывших оперуполномоченных, которых обвинили в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, 19 января полицейские находились при исполнении и патрулировали улицы на служебном автомобиле. На перекрестке улиц 8 Марта и Ударной они увидели подозрительного 31-летнего мужчину.
«Остановив автомобиль, они подошли к нему и при отсутствии законных оснований поочередно нанесли не оказывавшему им сопротивления мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. После этого они посадили пострадавшего в автомобиль и доставили в отдел полиции якобы для проверки причастности последнего к сбыту наркотиков и угону транспортного средства», — сообщает
По пути и в самом отделе они продолжали избивать задержанного. В результате полицейские причинили мужчине тяжкий вред здоровью.
Бывшие сотрудники полиции находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.
«Служебная проверка в отношении полицейских окончена. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», — сообщает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.