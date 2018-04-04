Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Фотограф показал, насколько на самом деле различаются близнецы
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
В торговом центре нашли тайную комнату
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
В Сеть попало видео учений ВС РФ с применением лазерных снарядов
В Сети появились кадры применения БПДМ «Тайфун-М»
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11:06 (мск), источник: ЮГА.ру

В Кропоткине двух экс-полицейских обвинили в избиении задержанного

В Кропоткине двух бывших оперуполномоченных, которых обвинили в превышении должностных полномочий.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 19 января полицейские находились при исполнении и патрулировали улицы на служебном автомобиле. На перекрестке улиц 8 Марта и Ударной они увидели подозрительного 31-летнего мужчину.

«Остановив автомобиль, они подошли к нему и при отсутствии законных оснований поочередно нанесли не оказывавшему им сопротивления мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. После этого они посадили пострадавшего в автомобиль и доставили в отдел полиции якобы для проверки причастности последнего к сбыту наркотиков и угону транспортного средства», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По пути и в самом отделе они продолжали избивать задержанного. В результате полицейские причинили мужчине тяжкий вред здоровью.

Бывшие сотрудники полиции находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

«Служебная проверка в отношении полицейских окончена. В настоящее время сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Город на костях: старинные кладбища Краснодара
Как в Сочи киви собирают. Фоторепортаж
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Евросоюз может закрыть дело против «Газпрома»
Рост цен на топливо ударит по потребителям
СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС
Украинские пограничники увезли капитала судна «Норд»
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь