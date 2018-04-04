В Кропоткине двух экс-полицейских обвинили в избиении задержанного

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 19 января полицейские находились при исполнении и патрулировали улицы на служебном автомобиле. На перекрестке улиц 8 Марта и Ударной они увидели подозрительного 31-летнего мужчину.

«Остановив автомобиль, они подошли к нему и при отсутствии законных оснований поочередно нанесли не оказывавшему им сопротивления мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. После этого они посадили пострадавшего в автомобиль и доставили в отдел полиции якобы для проверки причастности последнего к сбыту наркотиков и угону транспортного средства», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По пути и в самом отделе они продолжали избивать задержанного. В результате полицейские причинили мужчине тяжкий вред здоровью.

Бывшие сотрудники полиции находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.