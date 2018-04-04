В Краснодаре вандалы повредили святыню храма Матроны
Это произошло вечером 3 апреля на Поклонном кресте в Немецкой деревне.
Это произошло вечером 3 апреля на Поклонном кресте в Немецкой деревне.
Неизвестные повредили колонны и ограждение, установленные вокруг Креста. Об этом сообщается на странице храма Блаженной Матроны Московской в Краснодаре во «ВКонтакте».
«Сообщений о данном происшествии в полицию Краснодара не поступало. На место направлены сотрудники полиции для проверки опубликованной информации», — сообщил
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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