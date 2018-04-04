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11:20 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре вандалы повредили святыню храма Матроны

Это произошло вечером 3 апреля на Поклонном кресте в Немецкой деревне.

Неизвестные повредили колонны и ограждение, установленные вокруг Креста. Об этом сообщается на странице храма Блаженной Матроны Московской в Краснодаре во «ВКонтакте».

«Сообщений о данном происшествии в полицию Краснодара не поступало. На место направлены сотрудники полиции для проверки опубликованной информации», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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