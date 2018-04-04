Источник: РИА "Новости"

Сотрудники управления РЖД в Нижнем Новгороде эвакуированы утром 4 апреля. Как сообщают очевидцы, утром 4 апреля прошла эвакуация в здании управления РЖД в Нижнем Новгороде (ул. Октябрьской Революции, 78).

Как пояснили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в здании проходят учения.

Согласно информации, на сегодняшний день службами и ведомствами региона запланированы ещё несколько таких проверок.

Напомним, накануне эвакуация людей проходила в здании рядом с ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде.