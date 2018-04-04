Сотрудники управления РЖД в Нижнем Новгороде эвакуированы утром 4 апреля
Накануне эвакуация людей проходила в здании рядом с ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде.
Накануне эвакуация людей проходила в здании рядом с ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде.
Сотрудники управления РЖД в Нижнем Новгороде эвакуированы утром 4 апреля. Как сообщают очевидцы, утром 4 апреля прошла эвакуация в здании управления РЖД в Нижнем Новгороде (ул. Октябрьской Революции, 78).
Как пояснили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, на сегодняшний день службами и ведомствами региона запланированы ещё несколько таких проверок.
Напомним, накануне эвакуация людей проходила в здании рядом с ТЦ «Этажи» в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что массовые проверки и пожарные учения проходят в регионе после трагедии в Кемерове, где на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
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