ФСБ предотвратила 25 из 29 терактов в России в прошлом году
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Двадцать пять терактов было предотвращено в России в 2017 году, четыре террористам
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Двадцать пять терактов было предотвращено в России в 2017 году, четыре террористам
«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре», — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
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