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10:53 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ предотвратила 25 из 29 терактов в России в прошлом году

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Двадцать пять терактов было предотвращено в России в 2017 году, четыре террористам все-таки удалось осуществить, заявил в среду директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Источник: РИА Новости

«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре», — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

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