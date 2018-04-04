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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми взбесившийся водитель «Яндекс Такси» с ножом атаковал обогнавший его автомобиль

Шокированный водитель отечественной легковушки написал заявление в полицию.

26-летний пермяк Дмитрий В. вчера днем возвращался домой. На Стахановском кольце около него встал в ряд автомобиль «Яндекс Такси». Он стал обгонять «Ладу» Дмитрия.

— Водитель явно неадекватный, — рассказывает молодой человек. — Сначала он ехал рядом со мной, то обгонял, то резко тормозил. Потом мужчина начал таранить мой автомобиль. Я чудом избежал столкновения и решил остановиться на перекрестке улиц Баумана и Кавалерийской. Тут таксист вылетает из машины с безумными глазами, в руках у него — огромный нож. Я так испугался, закрыл все двери. И хорошо, потому что таксист прыгнул на капот, начал махать ножом, запугивая меня. Потом мужчина вскочил на крышу, сбежал вниз и начал дергать за ручки.

Тут сзади начинают останавливаться другие автомобили, удивленные происходящим. А таксист садится в свою машину и уезжает.

— Водители сразу предложили скинуть мне записи с видеорегистраторов, — говорит Дмитрий. — Потом я отправился в полицию Индустриального района и написал заявление.

Дмитрий узнал, что этот водитель сегодня снова вышел на линию.

— Он же просто сумасшедший, — возмущается Дмитрий. — Таким нельзя по дорогам ездить. Он реально как маньяк себя вел, я такое на дороге первый раз вижу. Взял нож и давай по крыше моего автомобиля бегать. А если у него крышу сорвет, и он что-нибудь сделает с пассажирами? Ему нельзя садиться за руль. Это опасно для жизни окружающих.

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