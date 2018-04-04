Экс-замначальника ГУ ФСИН осудят за превышение должностных полномочий

В январе 2016 года руководитель, зная о том, что в поднадзорной больнице осужденный совершил покушение на убийство другого осужденного, скрыл этот факт. Начальник опасался негативных последствий предстоящей проверки его деятельности.

«Заместитель начальника, осознавая, что исполняет заведомо незаконный приказ, не доложил об этом вышестоящему руководству. Совместно с подчиненными ему оперуполномоченным и дежурным помощником учреждения они сфальсифицировали материалы проверки по факту причинения телесных повреждений осужденному, якобы в результате падения, и укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство», — указано в тексте.