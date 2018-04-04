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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-замначальника ГУ ФСИН осудят за превышение должностных полномочий

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области и троих его подчиненных. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает областная прокуратура.

В январе 2016 года руководитель, зная о том, что в поднадзорной больнице осужденный совершил покушение на убийство другого осужденного, скрыл этот факт. Начальник опасался негативных последствий предстоящей проверки его деятельности.

«Заместитель начальника, осознавая, что исполняет заведомо незаконный приказ, не доложил об этом вышестоящему руководству. Совместно с подчиненными ему оперуполномоченным и дежурным помощником учреждения они сфальсифицировали материалы проверки по факту причинения телесных повреждений осужденному, якобы в результате падения, и укрыли от регистрации и учета факт покушения на убийство», — указано в тексте.

Сейчас уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ направлено в суд.

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