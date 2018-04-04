Шойгу заявил о переговорах с оставшимися в Сирии боевиками о сложении оружия

Источник: РИА "Новости"

«Освобождена большая часть территории Сирии от террористов, с остальными идут детальные переговоры по сложению оружия», — сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, сорваны планы образования псевдохалифата.

«Очевидно, что при объединении наших усилий с коалицией, историю с ИГИЛ в регионе удалось бы закончить значительно раньше и с меньшими потерями», — сказал глава Минобороны РФ.

Он отметил, что позитивные изменения в республике произошли «после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реально антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции».

Министр подчеркнул, что антитеррористическая коалиция под руководством США не смогла решить задачи по борьбе с террористами в Сирии, ее целью было закрепление военного и экономического присутствия в стране. «В нее (коалицию — ИФ) входило и входит более 30 передовых в военном отношении государств, задействованы значительные ресурсы, в том числе авиация и силы специального назначения. Однако зримых результатов достигнуто не было. При этом территории, подконтрольные ИГ, в Ираке и Сирии только расширялись», — сказал Шойгу.

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«Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была другая: расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие», — отметил министр.

Кроме того, Шойгу сообщил, что российские ВКС за последние три месяца уничтожили в Сирии 17 использовавшихся боевиками беспилотников, которые не могли быть созданы без содействия развитых стран. «Террористы используют современные средства поражения, ударные беспилотные летательные аппараты. Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, оснащены боеприпасами и способны действовать на расстоянии свыше 100 км», — сказал он.

Гуманитарная помощь в Восточной Гуте

Шойгу сообщил, что, более 155 тысяч человек доставлены в безопасные места из Восточной Гуты.

«На сегодня в безопасные места перемещено более 155 тысяч человек (из Восточной Гуты — ИФ). Два дня назад начали возвращение граждан в свои дома», — сказал он.

Мы продолжаем создавать условия для беспрепятственного прохождения гуманитарных конвоев ООН. Только в город Дума они доставили 445 тонн гуманитарной помощи. Это реальный вклад Российской Федерации в резолюцию 2400 СБ ООН. Сергей Шойгу Министр обороны РФ

Миграция террористов

Министр заявил, что после значительных поражений ИГ в Сирии и Ираке бандформирование перебирается в другие регионы мира, что ведет к росту террористической угрозы, в том числе в Африке. По его словам, это ведет к росту трансграничной преступности, и формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений по всему миру.

«В большинстве регионов планеты, в том числе в Юго-Восточной Азии, создаются террористические ячейки. Без преувеличения можно сказать, что сегодня угроза терроризма носит глобальный характер, ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным», — сказал Шойгу.