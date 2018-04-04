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11:31 (мск), источник: Интерфакс

В РФ благодаря информации от Турции предотвратили теракт

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Информация от турецких спецслужб позволила предотвратить теракт в РФ на новогодних праздниках, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Источник: РИА "Новости"

«Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге», — сказал он на конференции по международной безопасности в Москве.

В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров.
Александр Бортников
Глава ФСБ

По его словам, «были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан, то есть сотни жизней не пополнили ранее названную мною цифру в 152 тысячи».

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