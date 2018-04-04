В РФ благодаря информации от Турции предотвратили теракт

«Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге», — сказал он на конференции по международной безопасности в Москве.