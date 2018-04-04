В РФ благодаря информации от Турции предотвратили теракт
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Информация от турецких спецслужб позволила предотвратить теракт в РФ на новогодних праздниках, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Информация от турецких спецслужб позволила предотвратить теракт в РФ на новогодних праздниках, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
«Вы все знаете, что в прошлом году США, хотя
В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров.Александр БортниковГлава ФСБ
По его словам, «были спасены, возможно, сотни жизней мирных граждан, то есть сотни жизней не пополнили ранее названную мною цифру в 152 тысячи».
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