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11:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Десятки рыбаков дрейфуют на льдине в Амурском заливе

От мыса Песчаный, расположенного по ту сторону Владивостока через Амурский залив, оторвало льдину с рыбаками, сообщает DEITA. RU.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда началось активное движение льда. часть наиболее проворных рыбаков сумела выбраться, спрыгнув на твердую землю. Лед двигался очень быстро, и более 10 рыбаков не успели эвакуироваться, оставшись дрейфовать вместе со своим нехитрым скарбом.

Льдина движется глубже в залив, в сторону Владивостока. Очевидцы ожидают прибытие спасателей. Автор видео, при этом, находит возможность сыронизировать над происходящим. «Поплыли на белом своем корабле…», — комментирует снимающий.

Отметим, спасатели не раз предупреждали приморцев об опасности выхода на лед в апреле, да только жизнь наших рыбаков ничему не учит. В ближайшее время на помощь бедолагам отправятся спасатели.

Василий Кучин.

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