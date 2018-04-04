Десятки рыбаков дрейфуют на льдине в Амурском заливе

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Gn3EWLA7iPs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда началось активное движение льда. часть наиболее проворных рыбаков сумела выбраться, спрыгнув на твердую землю. Лед двигался очень быстро, и более 10 рыбаков не успели эвакуироваться, оставшись дрейфовать вместе со своим нехитрым скарбом.

Льдина движется глубже в залив, в сторону Владивостока. Очевидцы ожидают прибытие спасателей. Автор видео, при этом, находит возможность сыронизировать над происходящим. «Поплыли на белом своем корабле…», — комментирует снимающий.

Отметим, спасатели не раз предупреждали приморцев об опасности выхода на лед в апреле, да только жизнь наших рыбаков ничему не учит. В ближайшее время на помощь бедолагам отправятся спасатели.