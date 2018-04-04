В Чайковском пешеход попал под машину, но скрылся с места аварии
ДТП произошло еще 27 марта вечером возле дома № 34 по улице Советская. Пострадавшего пешехода до сих пор ищут сотрудники полиции.
ДТП произошло еще 27 марта вечером возле дома № 34 по улице Советская. Пострадавшего пешехода до сих пор ищут сотрудники полиции.
Как сообщает портал Chaiknews.ru, инцидент случился около восьми вечера. Мужчина 38 лет на автомобиле Renault Master сдавал задним ходом по пешеходной дорожке к месту разгрузки. В этот момент он допустил наезд на прохожего.
Пешеход, личность которого не установили, ушел с места происшествия. Водитель остался и вызвал автоинспекторов. В отделе ГИБДД по Чайковскому района ищут возможных очевидцев аварии.
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