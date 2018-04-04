Налет на заправку в Ростовской области совершили грабители в масках
Угрожая оружием, неизвестные похитили 15 000 рублей и скрылись.
Угрожая оружием, неизвестные похитили 15 000 рублей и скрылись.
Донские полицейские разыскивают двух мужчин, совершивших налет на заправку под Таганрогом. Мужчины подъехали на автомобиле «Дэу Эсперо». Лицо одного из налетчиков было закрыто медицинской маской, второй же был облачен в черную балаклаву с прорезями для глаз. Мужчины начали угрожать кассиру оружием и требовать выручку. Сотрудница АЗС отдала всю имеющуюся наличность в размере 15000 рублей, а после того как грабители скрылись вызвала полицию.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Подозреваемых разыскивает полиция», — сообщает портал 161.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона.
За разбойное нападение мужчина грозить до 10 лет лишения свободы в колонии.
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