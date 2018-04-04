Жильца общежития в Новоомском, где погибли 5 человек, будут судить
Он свою вину в трагедии не признает.
Он свою вину в трагедии не признает.
В областной прокуратуре сообщили о том, что утвердили обвинительное заключение по громкому делу о гибели пятерых человек на пожаре в Новоомском.
Напомним, среди ночи загорелось общежитие
Сразу после случившегося стало известно: один из жильцов пришел под утро пьяный и решил приготовить поесть. Он плеснул масло на раскаленную электроплитку — от этого, по версии силовиков, и начался пожар. Сам он свою вину категорически не признает.
Отметим, что после трагедии возбудили следователи еще одного уголовное дело — в отношении организации, обслуживавшей в общежитии пожарную сигнализацию. Сигнализация не сработала, поэтому спастись смогли не все люди. Это уголовное дело еще находится на стадии расследования.
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