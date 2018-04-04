Жильца общежития в Новоомском, где погибли 5 человек, будут судить

В областной прокуратуре сообщили о том, что утвердили обвинительное заключение по громкому делу о гибели пятерых человек на пожаре в Новоомском.

Напомним, среди ночи загорелось общежитие аграрно-технологического техникума. Комнаты быстро затянул черный дым, выбраться смогли далеко не все жильцы. На пожаре погибла целая семья — 36-летняя мама и ее 12-летняя дочь и 14-летний сын. Также скончались еще две женщины ввозрасте 44 и 23 лет.

Сразу после случившегося стало известно: один из жильцов пришел под утро пьяный и решил приготовить поесть. Он плеснул масло на раскаленную электроплитку — от этого, по версии силовиков, и начался пожар. Сам он свою вину категорически не признает.