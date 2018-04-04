Лжезастройщика приговорили в Краснодаре почти к 9 годам колонии
Ленинский райсуд краевого центра признал
Ленинский райсуд краевого центра признал
В суде установлено, что в 2013 году мужчина, чтобы создать видимость добросовестной работы в глазах потенциальных дольщиков малоэтажных жилых домов, закладывал фундамент и возводил часть каркаса здания, но после получения денег от заказчика работы прекращались.
Таким методом на территории поселка Яблоновского в Адыгее мужчина причинил имущественный вред семи гражданам на общую сумму более 8,5 миллионов рублей.
В 2016 году мужчина уже был осужден за аналогичные преступления. И в этот раз в суде он в полном объеме признал свою вину.
Суд, с учетом мнений государственного обвинителя и потерпевших по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании с виновника суммы причиненного преступлением ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.
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