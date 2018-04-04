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17:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Лжезастройщика приговорили в Краснодаре почти к 9 годам колонии

Ленинский райсуд краевого центра признал экс-директора ООО «Дублесс» виновным в крупном мошенничестве.

В суде установлено, что в 2013 году мужчина, чтобы создать видимость добросовестной работы в глазах потенциальных дольщиков малоэтажных жилых домов, закладывал фундамент и возводил часть каркаса здания, но после получения денег от заказчика работы прекращались.

Таким методом на территории поселка Яблоновского в Адыгее мужчина причинил имущественный вред семи гражданам на общую сумму более 8,5 миллионов рублей.

В 2016 году мужчина уже был осужден за аналогичные преступления. И в этот раз в суде он в полном объеме признал свою вину.

Суд, с учетом мнений государственного обвинителя и потерпевших по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании с виновника суммы причиненного преступлением ущерба удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.

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