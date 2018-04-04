В Ермаковском районе автобус столкнулся с легковушкой

По информации ГУ МЧС по краю, последствия ДТП ликвидировали 7 человек и 3 единицы техники. Как сообщили корреспонденту НИА-Красноярск в пресс-службе краевого ГИБДД, пассажиров в автобусе не было. В результате ДТП никто не пострадал.