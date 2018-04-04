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11:30 (мск), источник: НИА Красноярск

В Ермаковском районе автобус столкнулся с легковушкой

Авария произошла сегодня в 13.29 в районе села Ермаковское Красноярского края. Междугородний автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Источник: РИА "Новости"

По информации ГУ МЧС по краю, последствия ДТП ликвидировали 7 человек и 3 единицы техники. Как сообщили корреспонденту НИА-Красноярск в пресс-службе краевого ГИБДД, пассажиров в автобусе не было. В результате ДТП никто не пострадал.

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