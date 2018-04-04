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11:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Уралец разбил автомобиль полицейских, которые остановили его пьяную жену

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина разбил полицейский автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ по Свердловской области, ночью 24 февраля этого года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Режевскому району остановили автомобиль под управлением пьяной женщины. Вместе с ней в машине находился ее ранее судимый муж, который также был пьян. Ему очень не понравилось, что полицейские начали оформлять документы для привлечения супруги к административной ответственности. Тогда злоумышленник вооружился рукоятью металлического сантехнического ключа и разбил им стекла служебного автомобиля ГИБДД.

«Сотрудники полиции потребовали от гражданина прекратить противоправные действия. На данное замечание он отреагировал агрессивно и стал высказывать в адрес полицейских угрозы применения насилия и пытался нанести им удары указанной рукоятью ключа. С целью предотвращения дальнейших преступных действий мужчина был задержан», — сообщили в следствии.

Расследование продолжается. По закону агрессору грозит до пяти лет лишения свободы.

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