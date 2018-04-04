Уралец разбил автомобиль полицейских, которые остановили его пьяную жену

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ по Свердловской области, ночью 24 февраля этого года сотрудники ГИБДД ОМВД России по Режевскому району остановили автомобиль под управлением пьяной женщины. Вместе с ней в машине находился ее ранее судимый муж, который также был пьян. Ему очень не понравилось, что полицейские начали оформлять документы для привлечения супруги к административной ответственности. Тогда злоумышленник вооружился рукоятью металлического сантехнического ключа и разбил им стекла служебного автомобиля ГИБДД.