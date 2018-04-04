Налетчики ограбили столичный банк за две минуты и попались полиции
В Москве задержали шестерых человек, которых подозревают в ограблении отделения банка на Сокольнической площади. Об этом в среду, 4 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».
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