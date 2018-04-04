Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Правила сексуальной безопасности: о чем должен знать каждый ребенок
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британские таблоиды болезненно отреагировали на видеоролик МО РФ
Эксперт о том, чем кончится "дело Скрипаля" для РФ
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Налетчики ограбили столичный банк за две минуты и попались полиции

В Москве задержали шестерых человек, которых подозревают в ограблении отделения банка на Сокольнической площади. Об этом в среду, 4 апреля, источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу «360».

Как отмечается, предполагаемые преступники попали в руки к стражам порядка у метро «Аэропорт».

Сам налет на банк был совершен 28 марта. Около 18:00 пятеро неизвестных ворвались в офис банка на Сокольнической площади и, угрожая оружием, отобрали у кассиров все наличные деньги, после чего скрылись. В ходе нападения никто не пострадал.

Налетчики были одеты в камуфляж и вооружены пистолетами, а весь налет занял меньше двух минут. Работники банка заявили о похищении около 100 тысяч долларов. В Москве и в области ввели план «Вулкан» — полиция искала автомобиль Hyundai злоумышленников. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, как поступит с виновными в пожаре
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни»
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Евросоюз может закрыть дело против «Газпрома»
Рост цен на топливо ударит по потребителям
СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС
Украинские пограничники увезли капитала судна «Норд»
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь