Налетчики ограбили столичный банк за две минуты и попались полиции

Как отмечается, предполагаемые преступники попали в руки к стражам порядка у метро «Аэропорт».

Сам налет на банк был совершен 28 марта. Около 18:00 пятеро неизвестных ворвались в офис банка на Сокольнической площади и, угрожая оружием, отобрали у кассиров все наличные деньги, после чего скрылись. В ходе нападения никто не пострадал.