Огненная «Хонда». Автомобиль загорелся на дороге в Тайшете

Огненную «Хонду» снял авторегистратор. На кадрах видно, как из-под капота появляются первые языки пламени. Не проходит и минуты, как передняя часть кузова объята им уже полностью. Удалось ли справиться с пожаром владельцу автомобиля? Это осталось за кадром. Если и вы стали свидетелем чего-то необычного и успели снять это, присылайте видео на наш Viber или WhatsApp. Его номер 89041339000.