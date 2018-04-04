Огненная «Хонда». Автомобиль загорелся на дороге в Тайшете
Тайшет, кстати, в эти сутки жжёт. В прямом смысле. Накануне там на ходу загорелся автомобиль.
Тайшет, кстати, в эти сутки жжёт. В прямом смысле. Накануне там на ходу загорелся автомобиль.
Тайшет, кстати, в эти сутки жжёт. В прямом смысле. Накануне там на ходу загорелся автомобиль.
Огненную «Хонду» снял авторегистратор. На кадрах видно, как
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