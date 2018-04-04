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11:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Огненная «Хонда». Автомобиль загорелся на дороге в Тайшете

Тайшет, кстати, в эти сутки жжёт. В прямом смысле. Накануне там на ходу загорелся автомобиль.

Источник: Вести Иркутск

Тайшет, кстати, в эти сутки жжёт. В прямом смысле. Накануне там на ходу загорелся автомобиль.

Огненную «Хонду» снял авторегистратор. На кадрах видно, как из-под капота появляются первые языки пламени. Не проходит и минуты, как передняя часть кузова объята им уже полностью. Удалось ли справиться с пожаром владельцу автомобиля? Это осталось за кадром. Если и вы стали свидетелем чего-то необычного и успели снять это, присылайте видео на наш Viber или WhatsApp. Его номер 89041339000.

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