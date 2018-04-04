Из детского садика в Петербурге массово госпитализируют малышей
Прокуратура и Роспотребнадзор уже пришли в сад с проверками.
Прокуратура и Роспотребнадзор уже пришли в сад с проверками.
В детском саду номер 111, что на Искровском проспекте, творится
По словам родителей, сейчас состояние малышей средней степени тяжести. У всех одни и те же симптомы. Врачи подозревают сальмонеллез. Но пока выводы делать рано — результатов анализов еще нет.
Тем временем в тот самый садик уже нагрянули проверяющие.
— Прокуратура Невского района организовала проверку в связи с госпитализацией в детские городские больницы десяти воспитанников ГБДОУ «Детский сад № 111». К проведению проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора, — сообщили в
В самом детском саду только подтвердили, что проходит проверка, а вот о состоянии детей говорить отказались.
— Мы не даем комментариев газетам, — сказали «Комсомолке» в приемной детского сада № 111.
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