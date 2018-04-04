Из детского садика в Петербурге массово госпитализируют малышей

Источник: Комсомольская правда

В детском саду номер 111, что на Искровском проспекте, творится что-то неладное. Утром малышей привели в садик здоровыми, а вечером деткам стало плохо. Их тошнило, у них болели животы. Родители, разумеется, принялись звонить в «скорую помощь». В итоге на больничных койках оказались сразу десять детей из этого садика.

По словам родителей, сейчас состояние малышей средней степени тяжести. У всех одни и те же симптомы. Врачи подозревают сальмонеллез. Но пока выводы делать рано — результатов анализов еще нет.

Тем временем в тот самый садик уже нагрянули проверяющие.

— Прокуратура Невского района организовала проверку в связи с госпитализацией в детские городские больницы десяти воспитанников ГБДОУ «Детский сад № 111». К проведению проверки привлечены специалисты Роспотребнадзора, — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В самом детском саду только подтвердили, что проходит проверка, а вот о состоянии детей говорить отказались.