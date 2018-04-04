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12:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области перевернулась Skoda Octavia: водитель погиб

Еще 2 пассажиров пострадали.

Автомобиль Skoda Octavia перевернулся на автодороге Богучар — Старая Калитва — Россошь в 4:00 среды, 4 апреля. Водитель, 33-летний мужчина, погиб. Еще двое пассажиров пострадали, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги. По данным «системы-112», машина влетела в придорожную насыпь. Водитель иномарки скончался до приезда «скорой». Пассажиры, 23-летний и 26-летний местные жители, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники ГУ МВД по региону устанавливают обстоятельства произошедшего.

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