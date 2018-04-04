В Воронежской области перевернулась Skoda Octavia: водитель погиб
Еще 2 пассажиров пострадали.
Еще 2 пассажиров пострадали.
Автомобиль Skoda Octavia перевернулся на автодороге Богучар — Старая Калитва — Россошь в 4:00 среды, 4 апреля. Водитель, 33-летний мужчина, погиб. Еще двое пассажиров пострадали, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги. По данным «системы-112», машина влетела в придорожную насыпь. Водитель иномарки скончался до приезда «скорой». Пассажиры, 23-летний и 26-летний местные жители, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Сотрудники ГУ МВД по региону устанавливают обстоятельства произошедшего.
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