В Воронежской области перевернулась Skoda Octavia: водитель погиб

Автомобиль Skoda Octavia перевернулся на автодороге Богучар — Старая Калитва — Россошь в 4:00 среды, 4 апреля. Водитель, 33-летний мужчина, погиб. Еще двое пассажиров пострадали, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги. По данным «системы-112», машина влетела в придорожную насыпь. Водитель иномарки скончался до приезда «скорой». Пассажиры, 23-летний и 26-летний местные жители, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.