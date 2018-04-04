В больнице Пирогова в Самаре сработала пожарная сигнализация
Тревога могла сработать
Тревога могла сработать
Сегодня, 4 апреля, в больницу Пирогова выехало несколько пожарных расчетов. Это произошло, потому что в родильном отделении включилась пожарная сигнализация.
— Вызов поступил в 11:07, в медучреждение выехали несколько пожраных расчетов для проверки сигнала. Тревога, к счастью, оказалась ложной, — передает ГУ МЧС России по Самарской области.
Как сообщает 63.ru сигнализация, предположительно, могла сработать
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