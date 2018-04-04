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12:48 (мск), источник: Pro Город Самара

В больнице Пирогова в Самаре сработала пожарная сигнализация

Тревога могла сработать из-за ремонта в хирургическом отделении.

Сегодня, 4 апреля, в больницу Пирогова выехало несколько пожарных расчетов. Это произошло, потому что в родильном отделении включилась пожарная сигнализация.

— Вызов поступил в 11:07, в медучреждение выехали несколько пожраных расчетов для проверки сигнала. Тревога, к счастью, оказалась ложной, — передает ГУ МЧС России по Самарской области.

Как сообщает 63.ru сигнализация, предположительно, могла сработать из-за ремонта, которые ведется в хирургическом отделении больницы.

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