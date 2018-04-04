В больнице Пирогова в Самаре сработала пожарная сигнализация

Сегодня, 4 апреля, в больницу Пирогова выехало несколько пожарных расчетов. Это произошло, потому что в родильном отделении включилась пожарная сигнализация.

— Вызов поступил в 11:07, в медучреждение выехали несколько пожраных расчетов для проверки сигнала. Тревога, к счастью, оказалась ложной, — передает ГУ МЧС России по Самарской области.