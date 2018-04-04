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13:43 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре у озера на улице Селезнева нашли тело мужчины

В Краснодаре 3 апреля в районе улицы Селезнева у озера Карасун обнаружили тело мужчины.

«Тело обнаружила женщина, которая вела своего ребенка в школу. Они шли через лесопарковую зону и недалеко от озера увидели лежащего мужчину. Он не подавал признаков жизни. Женщина обратилась в правоохранительные органы. На место прибыли следователи и скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю Сергей Меликов.

Он уточнил, что повреждений и следов насильственной смерти на теле не обнаружено. На вид погибшему около 63 лет. Личность его устанавливают. По факту проводят проверку.

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