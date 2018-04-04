В Краснодаре у озера на улице Селезнева нашли тело мужчины

«Тело обнаружила женщина, которая вела своего ребенка в школу. Они шли через лесопарковую зону и недалеко от озера увидели лежащего мужчину. Он не подавал признаков жизни. Женщина обратилась в правоохранительные органы. На место прибыли следователи и скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины», — рассказал порталу Юга.ру следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК по Краснодарскому краю Сергей Меликов.