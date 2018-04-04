На главу ГИБДД Сергиевского района завели дело за выдачу водительских прав
Полицейский дважды получал взятку по 20 тысяч рублей за выдачу водительских удостоверений фиктивным ученицам автошколы.
Полицейский дважды получал взятку по 20 тысяч рублей за выдачу водительских удостоверений фиктивным ученицам автошколы.
В отношении начальника начальником РЭО ОГИБДД ОМВД по Сергиевскому району за выдачу водительских прав возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, сотрудник полиции в январе 2018 года дважды получал взятку по 20 тысяч рублей за выдачу водительских удостоверений категории «В» фиктивным ученицам автошколы НОУ Сергиевский СТК «ДОСААФ» России.
На данный момент полицейский подал рапорт об увольнении и находится на больничном.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ход расследования находится на контроле прокурора района.
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