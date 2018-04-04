Мать больного ребенка дала пощечину медсестре в Бердске

«Недовольная ответом, женщина ударила медсестру в область левого уха, причинив ей своими действиями легкий вред здоровью, — говорит представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин. — Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Добавим, что медикам в Бердске Новосибирской области достается от пациентов и их родственников особенно часто. Летом прошлого года к 2 годам и 1 месяцу в колонии был приговорен местный житель, посчитавший, что его сожительнице оказывают недостаточно квалифицированную медицинскую помощь. Он угрожал убийством хирургу. Врач расценил угрозу как реальную и обратился с заявлением в полицию.