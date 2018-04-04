Мать больного ребенка дала пощечину медсестре в Бердске
В центральной городской больнице Бердска произошел шокирующий случай — мать, пришедшая во взрослое инфекционное отделении, обратилась к медсестре с жалобой на высокую температуру у ребенка. Медицинская сестра больницы пояснила, что матери необходимо направиться в детское отделение, после чего 28-летняя женщина устроила скандал.
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