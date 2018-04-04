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12:39 (мск), источник: VN.ru

Мать больного ребенка дала пощечину медсестре в Бердске

В центральной городской больнице Бердска произошел шокирующий случай — мать, пришедшая во взрослое инфекционное отделении, обратилась к медсестре с жалобой на высокую температуру у ребенка. Медицинская сестра больницы пояснила, что матери необходимо направиться в детское отделение, после чего 28-летняя женщина устроила скандал.

«Недовольная ответом, женщина ударила медсестру в область левого уха, причинив ей своими действиями легкий вред здоровью, — говорит представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин. —  Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Добавим, что медикам в Бердске Новосибирской области достается от пациентов и их родственников особенно часто. Летом прошлого года к 2 годам и 1 месяцу в колонии был приговорен местный житель, посчитавший, что его сожительнице оказывают недостаточно квалифицированную медицинскую помощь. Он угрожал убийством хирургу. Врач расценил угрозу как реальную и обратился с заявлением в полицию.

А еще ранее один житель Бердска напал на психиатра во время приема. От его рукоприкладства пострадали не только врач, но и две медсестры, которым буйный мужчина успел нанести несколько ударов.

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