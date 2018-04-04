Бывший сотрудник ФСИН осужден за незаконную рубку леса
Чусовской городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника цеха трудовой адаптации ФКУ ИК-5 ГУФСИН по Пермскому краю Игоря Васкецова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
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