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12:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший сотрудник ФСИН осужден за незаконную рубку леса

Чусовской городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника цеха трудовой адаптации ФКУ ИК-5 ГУФСИН по Пермскому краю Игоря Васкецова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Источник: AP 2018

Как установили следствие и суд, в январе 2016 года при отсутствии лесных деклараций господин Васкецов дал заведомо незаконные указания осужденным о рубке лесных насаждений. В результате лесному фонду региона причинен ущерб на сумму более 2,27 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ по Пермскому краю.

30 марта 2018 года Чусовской городской суд признал господина Васкецова виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы со штрафом в 300 тыс.руб.

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