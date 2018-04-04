Бывший сотрудник ФСИН осужден за незаконную рубку леса

Как установили следствие и суд, в январе 2016 года при отсутствии лесных деклараций господин Васкецов дал заведомо незаконные указания осужденным о рубке лесных насаждений. В результате лесному фонду региона причинен ущерб на сумму более 2,27 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ по Пермскому краю.