Экс-глава Усольского поселения подозревается в превышении полномочий
Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы Усольского сельского поселения Анатолия Грачева по ч 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).
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