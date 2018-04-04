Экс-глава Усольского поселения подозревается в превышении полномочий

Как говорят знакомые с ситуацией источники, дело возбуждено по материалам Управления ФСБ по Пермскому краю.

По версии следствия, в 2016 году господин Грачев передал в аренду своим знакомым два земельных участка на территории Усольского поселения. Позже в нарушение закона без проведения торгов он подписал договоры купли-продажи указанных земель по заниженной стоимости.