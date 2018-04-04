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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-глава Усольского поселения подозревается в превышении полномочий

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю возбудили два уголовных дела в отношении бывшего главы Усольского сельского поселения Анатолия Грачева по ч 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Как говорят знакомые с ситуацией источники, дело возбуждено по материалам Управления ФСБ по Пермскому краю.

По версии следствия, в 2016 году господин Грачев передал в аренду своим знакомым два земельных участка на территории Усольского поселения. Позже в нарушение закона без проведения торгов он подписал договоры купли-продажи указанных земель по заниженной стоимости.

Муниципалитет недополучил денежные средства и лишился участков в результате их противоправного отчуждения. В феврале Березниковский городской суд признал передачу одного из участков в частную собственность незаконной.

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