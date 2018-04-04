На юге Воронежской области талые воды затопили жилые дома

Спасатели отмечают, что развитие паводковой ситуации не выходит за границы средних многолетних значений по состоянию на вторник, 3 апреля. На реках области происходит постепенный подъем воды.

В Калачеевском районе от половодья пострадали жители сел Ширяево, Новая Криуша, Заброды, Подгорное, близлежащих к реке улиц райцентра. Стремительное пребывание воды в реке Криуша началось во вторник, 3 апреля. Уровень повысился на 28 см. Из-за разлива реки пять домов в переулке Школьном села Новая Криуша оказались отрезаны от дороги.

— Вода перекрыла все пути. Сам дом не затоплен. Представители сельской администрации и добровольцы на лодке привезли хлеб и воду. От эвакуации я отказался. Надеюсь, через пару дней вода отойдет, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» 89-летний местный житель Николай Кочетов.

Восемь домов по улице Заречной в селе Ильинка также оказались отрезаны из-за затопления моста. Спасатели организовали лодочную переправу и жизнеобеспечение населения.

По словам главы администрации Новокриушанского поселения Натальи Барафановой, ситуацию усложняет обложной дождь.

— На памяти сельчан паводок не доходил до улиц, которые сейчас подтоплены. Добровольная пожарная дружина поселения выполняет функции спасателей. У них есть лодка и помпа.

На территории Калачеевского района река Подгорная поднялась до уровня 5,52 м. В 2010 году вода поднялась до уровня 6,3 м и затопила многие улицы города и района. Всего в районе подтоплено около 400 придворовых территорий в Калаче, селах Заброды, Новая Криуша, Ильинка, Подгорное, Серяково. Проводятся противопаводковые мероприятия с привлечением техники. Эвакуация населения не требуется.

В Кантемировском районе уровень воды поднялся выше нормы во вторник, 3 апреля. В зону подтопления попали райцентр, села Смаглеевка и Скнаровка. По данным спасателей, в зоне риска находятся села Чехуровка, Талы и Писаревка.

— Паводковая ситуация в районе находится под контролем. На Кантемировском, Бугаевском и Граковом водоемах организовали круглосуточное дежурство. В район прибыла опергруппа ГО, защиты населения и пожарной безопасности Воронежской области для мониторинга ситуации. В случае необходимости на реке Богучарка проведут подрывные работы, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» помощник главы администрации Кантемировского района по ГО и ЧС Сергей Рыбалкин.

В 2003 году от половодья в Кантемировке сильно пострадали жители, проживающие около реки.

— Тогда по улице плавали на лодках. Вода зашла в дома. В этом году вода появилась в погребе 1 апреля, а через два дня она наполнила его наполовину. К соседям уже не пройдешь, — рассказала жительница улицы Набережной 71-летняя Тамара Бутова.

В Петропавловском районе в Старокриушанском поселении вода в реке Криуша поднялась на 2,35 м. В селе Старая Криуша вода зашла на улицы Блощицына, Зеленый Гай, Пролетарская, Ленина, Свободы, Западная, 50 лет Октября, Набережная, 40 лет Октября, 1 Мая. Отрезанными от села оказались переулок Комсомольский, часть домов по улицам Мостовой и 1 Мая.

— На улицах и во дворах много воды, но люди остаются в своих домах. С улицы 50 лет Октября эвакуировали пожилую женщину вместе с домашней живностью к соседям. На улицу Свободы и 50 лет Октября волонтеры доставляют продукты и лекарства. Местные фермеры и предприниматели предоставили для этого технику, — рассказала исполняющая обязанности замглавы администрации Старокриушанского поселения Светлана Колесникова.

В Петропавловском сельском поселении вода в реке Криуша поднялась чуть выше 2 м, в реке Толучеевка — на 2,5 м. В райцентре талые воды затопили низководный мост между улицами Сплошной и 1 Мая. Жители улицы Садовой, части улицы Сплошной и переулка Первомайского пользуются объездной дорогой.

Вода из реки Криуша затопила 5 км дороги по улице 1 Мая. На проблемный участок улицы 9 Мая подвозят песок, чтобы сделать насыпь по краю дороги и ограничить заход воды из реки. Разлившаяся река Толучеевка затопила дорогу и отрезала хутор Червоно-Чехурский.

— Жителей хутора мы заранее предупредили о разливе. Просили их запастись продуктами, товарами первой необходимости и медикаментами. У затопленного участка дороги находится дежурный автомобиль. При необходимости мы доставим в хутор медработника, продукты или перевезем людей. Моторная лодка также наготове, — рассказал глава администрации Петропавловского сельского поселения Юрий Шевцов.

В Богучаре несколько улиц оказались под угрозой подтопления из-за талых вод в понедельник, 2 апреля. Подобная ситуация в городе наблюдалась 15 лет назад. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник главы администрации Богучарского района по ГО и ЧС Денис Пешиков в среду, 4 апреля.

Наибольший поток талых вод с полей пошел по улице 25 Октября районного центра и переулку Зеленому. Местами уровень воды поднялся до 40 см.

— Частично подтоплены два двора по улице 25 Октября. Сотрудники ПСЧ-33 оперативно выехали на место и мотопомпой откачали воду. Дома не пострадали, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» заместитель начальника пожарно-спасательной части Эдуард Мухопадов.

Спасатели контролируют ситуацию. Жители собственными силами защищают дома от паводка, устанавливая перед дворами импровизированные дамбы из камней.

По словам ведущего специалиста по охране окружающей среды администрации Богучарского района Сергея Кравцова, такая ситуация наблюдалась в 2003 году.

В Таловой у домов № 8, 10, 12 по улице Советской уровень воды поднялся ночью понедельника, 2 апреля. Талая вода затопила дворы, тротуар перед домами, поднялась в подвалах и погребах.

Хозяйка дома № 10 утром не смогла выйти из дома и попасть на работу.

— В 2010 году вода была у нас в доме. Вчера вечером двор затопило. Сейчас кое-как смогла выбраться через двор соседнего дома. У меня подвал в комнате. Я по нему ориентируюсь: крышку открываю и смотрю. Пока вода на десять сантиметров ниже пола. Если даже не затопит полностью, сырость в доме долго ощущается, он от этого разрушается. Я думаю, что надо углублять русло ручья, по которому течет вода из пруда, чтобы она весной не разливалась вокруг, — рассказала местная жительница Тамара Маликова.

Хозяин дома № 12 Геннадий Сычев живет здесь с 1993 года.

— После того как мы в 1994-м «утонули», с соседом ходим, все прочищаем: русло ручья, трубу. Много лет проблем не было. В 2010 году прорвало плотину пруда, и нас снова затопило. В этом году, скорее всего, та же причина, потому что вода чистая идет. Когда с полей течет, она мутная. Надо что-то делать. Может, трубу большего диаметра под асфальтом проложить, чтобы она пропускала весь поток, или плотину пруда укрепить. Пойдем к главе районной администрации со своей бедой, — рассказал Геннадий Сычев.

— Вода сейчас опустилась на 50 см. С полей, когда начинается активное таяние снега, все стекает в пруд. Водоем набрался, и вода пошла через плотину, — пояснил глава городского поселения Олег Кувшинов.

В Панино на водоемах начали сбрасывать воду. Задвижки плотины Большого Михайловского пруда открыли 28 марта. По словам помощника главы райадминистрации по ЧС Сергея Ситникова, после открытия донного водоспуска объем воды уменьшился почти на 40 см.

— Мы довели до глав сельских и городских поселений информацию о том, что надо сделать, чтобы избежать подтоплений и размыва на плотинах и земляных насыпях на прудах. Сейчас идет расчистка пропускных труб от льда и снега. Следим за состоянием дорог, особенно к крупным гидротехническим сооружениям, — пояснил Сергей Ситников.

Срыва крупных плотин в Панино не было в течение пяти последних лет.

— Как правило, подтопление начинается после основного паводка, когда пройдут сильные дожди. Часто в том, что вода застаивается у домов и на огородах, виноваты отчасти и сами люди. В поселке Перелешино была подобная ситуация. Мужчина сообщил, что его дом подтопило. Приехали к нему. Действительно, вода стояла у порога. Стали выяснять, почему она не уходит. Оказалось, что протока между домами, которая служила отводом талых и дождевых вод, забита мусором, ящиками. Очистили, прокопали лопатами небольшую канаву. Буквально через 20 минут вода ушла, — рассказал Сергей Ситников.

В Поворино интенсивное таяние снега привело к подтоплениям в частном секторе и во дворах многоэтажек. Помощь потребовалась жителям улиц Свободы, Молодежной, Кирова, переулка Строительного, Школьного. По этим адресам выезжали работники МУП «Город», электросетей, управляющей компании «Регион».

— Проблема для хозяев построек не новая. Сами люди не приложили особых усилий к уборке снега. На восточной стороне города в частном секторе воду помпой перекачали в овраг. Мы направили в областной департамент жилищно-коммунального хозяйства служебное письмо с просьбой дополнительно выделить помпу и пожарные рукава для борьбы с талыми водами в городе, — рассказал замглавы горадминистрации Валерий Буров.

В Новоусманском районе в зону подтопления попали три сельских поселения — 2-е Усманское, Нижнекатуховское и Шуберское. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Новоусманской районной администрации в среду, 4 апреля.

По данным районной Единой дежурно-диспетчерской службы, во 2-м Усманском сельском поселении три дома по улице Каштановой затопило талыми водами.

— Уровень воды в этих домах достигает 50 см. На месте работает спецтехника, — рассказал руководитель «системы-112» Александр Корчагин.

В Шуберском сельском поселении затоплено около 100 участков. По словам главы поселения Елены Беляевой, уровень воды на этих участках не достигает критической точки, сильно затопило только один дом.

— Дом ветхий. В нем живет семейная пара, женщину эвакуировали в гостиницу. Мужчина остался присматривать за домом, — пояснила Елена Беляева.

В Нижнекатуховском поселении угроза подтопления возникла во вторник, 3 апреля. Вода подошла к порогу пяти домов на улицах Ленина и Есипова. Ситуация стабилизировалась утром в среду, 4 апреля.

Контекст

По данным спасателей, в период паводка на территории области задействованы десять стационарных гидрологических постов. Дополнительные семь откроют при ухудшении паводковой обстановки. В районах области определены места эвакуации населения. Готовы к работе 135 пунктов временного размещения общей вместимостью более 12 тыс. человек. Проведены смотры готовности сил и средств к паводкоопасному периоду.