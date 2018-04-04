В Перми наркоторговцы получили крупные сроки заключения
Полицейские изъяли у троицы дилеров 4,5 килограмма наркотиков.
Полицейские изъяли у троицы дилеров 4,5 килограмма наркотиков.
Летом прошлого года пермские полицейские получили информацию о том, что группа сбытчиков реализует синтетические наркотики. Оперативниками был задержан курьер. 27-летний мужчина завозил крупные партии запрещенных веществ в Пермь и расфасовывал. Далее по цепочке сыщики установили личности его подельников и задержали 21-летнего и 22-летнего торговцев, которые устраивали закладки.
Крупный тайник оперативники обнаружили за гаражами в Индустриальном районе. Там находилось порядка двух килограммов наркотиков. А в общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота более 4,5 килограммов запрещенных веществ, сообщили в краевой полиции.
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил их к крупным срокам заключения — от 10 месяцев до 13 лет 6 месяцев в колонии строгого режима в зависимости от роли каждого.
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