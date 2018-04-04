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12:41 (мск), источник: Комсомольская правда

38-летняя уфимка прописала в своей квартире пять нелегалов

По данному факту возбудили уголовное дело.

В Калининском районе столицы Башкирии ранее судимая 38-летняя горожанка решила заработать деньги незаконным способом. Женщина за определенную сумму прописала у себя пять иностранных граждан, не предоставив им фактического места проживания. Заранее она знала, что с ней мужчины проживать не будут.

— По статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Уфимка может быть лишена свободы на срок до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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