38-летняя уфимка прописала в своей квартире пять нелегалов
По данному факту возбудили уголовное дело.
По данному факту возбудили уголовное дело.
В Калининском районе столицы Башкирии ранее судимая 38-летняя горожанка решила заработать деньги незаконным способом. Женщина за определенную сумму прописала у себя пять иностранных граждан, не предоставив им фактического места проживания. Заранее она знала, что с ней мужчины проживать не будут.
— По статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело, — сообщили в
Уфимка может быть лишена свободы на срок до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается.
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