Владимир Пучков облетел на вертолете пострадавшие от паводка районы Волгоградской области

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе МЧС России, министр и губернатор осмотрели ледяные заторы на реках и определили места их подрыва. Также они оценили масштабы разлива воды и подтопления населенных пунктов во Фроловском, Кумылженском и Михайловском районах.

Планируется, что министр и губернатор пообщаются с жителями подтопленных домов, а также проконтролируют ход проведения аварийно-восстановительных работ в этих населенных пунктах.

В настоящее время на территории Кумылженского, Фроловского, Еланского районов и Михайловского городского округа в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, 790 жилых домов с населением более 2,1 тысяч человек, а также 2,6 тысяч придомовых территорий. Отселены 359 человек, в том числе 105 детей. Из них в пунктах временного размещения находится 41 человек, в том числе 11 детей, остальные — у родственников и знакомых.