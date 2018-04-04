Источник: задержан подозреваемый в отравлении таллием сотрудников авиазавода в Таганроге

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления», — сказал собеседник агентства.
Соли таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам крови — обнаружили у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, всех обратившихся за медпомощью уже выписали из больниц. Они проходили лечение в больнице скорой помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского в Москве. Все помещения, в которых трудились пострадавшие, проверили специалисты Роспотребнадзора.
Кроме того, Таганрогский городской суд обязал авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева проводить периодические медосмотры работников и контролировать качество воды. По данным завода, сейчас все сотрудники, у которых по заключению врачей имеются отклонения по содержанию таллия, получают необходимую помощь от предприятия. Руководство научно-технического комплекса считает отравление сотрудников «бытовым конфликтом». Таллий при производстве на заводе не используется, сообщили ранее на предприятии.
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. Завод является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ.
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