Власти Кемерова отменили салют на 9 мая из-за пожара в «Зимней вишне»
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Администрация города Кемерово в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя Вишня» отменила тендер на организацию салюта, приуроченного к празднованию годовщины Дня Победы, сообщили агентству «Интерфакс» в
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