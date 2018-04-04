Власти Кемерова отменили салют на 9 мая из-за пожара в «Зимней вишне»

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«На 9 мая мы решили отменить торжественный салют в связи с пожаром в ТРЦ “Зимняя вишня”. В ближайшее время будет решаться вопрос с празднованием столетия города», — сказал собеседник агентства.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, на проведение салюта по случаю годовщины Дня Победы власти готовы были потратить 600 тысяч рублей.