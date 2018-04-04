Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
75-летняя британка поднимает штангу и бегает марафоны
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
13:01 (мск), источник: Интерфакс

Власти Кемерова отменили салют на 9 мая из-за пожара в «Зимней вишне»

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Администрация города Кемерово в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя Вишня» отменила тендер на организацию салюта, приуроченного к празднованию годовщины Дня Победы, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе мэрии в среду.

Пожар в торговом центре в Кемерово
09:56 (мск)СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«На 9 мая мы решили отменить торжественный салют в связи с пожаром в ТРЦ “Зимняя вишня”. В ближайшее время будет решаться вопрос с празднованием столетия города», — сказал собеседник агентства.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, на проведение салюта по случаю годовщины Дня Победы власти готовы были потратить 600 тысяч рублей.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. Пожар унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.

Читайте также: Частная организация незаконно занималась пожарной охраной «Зимней вишни»

Пожар в торговом центре в Кемерово
СМИ сообщили об обыске у главы кемеровского МЧС
Следователи просят позвонить очевидцев начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Аман Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области
В батутном зале кемеровского ТЦ провода свисали над ванной с мягкими кубиками
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Как государство заставляет бизнес платить налоги
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Рост зарплат в России существенно замедлится к июню
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь